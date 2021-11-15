Польские власти не уведомили посольство России о задержании россиян из-за мигрантов

Посольство России в Польше не получало официального уведомления от польских властей о предъявлении российским гражданам обвинений в содействии нелегальной миграции. Об этом заявил пресс-секретарь дипмиссии Владимир Александров, передает ТАСС.

«Обращений наших граждан в российские консульские учреждения в Польше с просьбой оказать консульскую помощь по данному факту также не поступало», — добавил дипломат.

10 ноября польская Пограничная стража задержала гражданина России за пособничество нелегальной миграции из Белоруссии. Вместе с ним польские пограничники задержали граждан Швеции и Литвы. В общей сложности сотрудники польских пограничных служб зафиксировали 9 ноября 599 попыток нелегального пресечения границы с Белоруссией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Польши не уведомили Россию о задержании россиянина, подозреваемого в помощи мигрантам в незаконном пересечении границы с Белоруссией.