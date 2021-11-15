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Песков: неправильно возлагать вину за миграционный кризис на Лукашенко

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России заявил, что «совершенно неверно» возлагать вину за миграционный кризис на президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что ситуация на границе «не создается Лукашенко», а мигранты прибывают в Белоруссию, «пользуясь безвизовым режимом».

«Прибывают мигранты, которые хотят получить убежище в Европе, им не дают, их туда не пускают. Их не пускают, но сами люди, которые туда летят, они прекрасно знают, что в случаях с другими странами, мигрантов принимали», - сказал Песков.

Песков также отметил, что Россия может выступить «исключительно в качестве переговорного посредника» в решении миграционного кризиса, Путин и Лукашенко постоянно контактируют и обмениваются всей необходимой информацией. Кроме того, российский президент высказывал надежду на прямые контакты Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. 8 ноября к границе Белоруссии и Польши подошли около 3 тыс. нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки. В Белоруссии сообщили, что в республику они прилетают на законных основаниях, а далее следуют в сторону Польши или стран Прибалтики, чтобы попасть в страны Евросоюза. При этом в Польше считают причастными к ситуации на границе Москву и Минск. По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, Белоруссия проводит политику «государственного терроризма».

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