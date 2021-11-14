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Макрон незаметно для всех поменял цвет французского флага

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Ludovic Marin/Reuters

Французский президент Эмманюэль Макрон незаметно для всех изменил оттенок синего цвета на флаге страны. Об этом пишет газета Le Parisen.

Согласно появившейся в СМИ информации, изменение произошло больше года назад, однако осталась незамеченным. О нем также не сообщалось публично. В результате изменений синий цвет флага приобрел более темный оттенок. При этом обновленные триколоры уже развеваются над Елисейским дворцом, Национальным собранием, а также над Министерством внутренних дел.

По словам журналистов Пола Ларатору и Элиота Блонде, это решение глава государства принял в июле 2020 года по совету операционного директора дворца.

Уточняется, что новый оттенок синего выглядит более элегантным. Кроме того, президент хотел, чтобы он напоминал о французском флаге 1793 года.

Ранее сообщалось, что организаторы турнира Budapest Trophy вынесли разные российские флаги на церемонии награждения женщин.

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