На Украине назвали идеальный сценарий «нападения» России

Экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун рассказал, как Россия может начать войну на фоне ситуации с мигрантами. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

Пискун подчеркнул, что в Москве уже якобы просчитали, что беженцев на западной границе Белоруссии может стать больше из-за нежелания Польши и Литвы их впускать. Такая ситуация может в итоге спровоцировать штурм границы.

По мнению бывшего генпрокурора Украины, такая ситуация может привести к тому, что вооруженные силы Польши начнут стрелять по мигрантам, чтобы их остановить, но к ним на помощь могут прийти белорусы. В итоге беженцам придется искать другое направление.

«Эти (беженцы) пойдут на юг, а там — Украина. Украинцы тоже не будут их пускать и, возможно, тоже начнут стрелять. Вот тогда Россия уже начнет защищать беженцев, воюя с Украиной. Если бы я разрабатывал сценарий наступления, я бы его разрабатывал именно так», — заявил Пискун.

Он добавил, что Россия в такой ситуации испытывает Североатлантический альянс на прочность, чтобы выяснить, будут ли там выполнять пятую статью устава о взаимопомощи союзникам.

Ранее министр МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в 2022 году Украина построит укрепления на пяти граничащих с Белоруссией областях.