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В генштабе Британии заявили, что Россия не хочет «развязывать реальную войну»

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Глава генштаба вооруженных сил Великобритании Ник Картер заявил, что Россия не планирует вступать в вооруженные конфликты с другими странами. Об этом он сообщил в эфире Sky News.

По его словам, Россия готова использовать разные глобальные стратегии и инструменты для достижения своих целей, но при этом не хочет «развязывать реальную войну».

Как считает Картер, Москва намерена достигать свои цели «намного более деликатным способом».

Ранее сообщалось, что Великобритания готова перебросить на Украину порядка 600 бойцов сил специального назначения из-за опасений относительно якобы готовящегося Россией вторжения. Об этом сообщает британское издание The Mirror со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, британское командование уже занимается подготовкой соответствующего отряда бойцов, куда входят военнослужащие Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS), полк специальной разведки, медики, инженеры, связисты и порядка 400 военнослужащих из 16-й десантно-штурмовой бригады.

Издание подчеркивает, что всех спецназовцев из данной группы уже предупредили о том, что они могут быть переброшены на Украину в самое ближайшее время, а их оборудование уже упаковали.

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