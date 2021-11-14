Климкин призвал обратиться к опыту националистов для борьбы с Россией

Для «победы» над Россией необходимо вспомнить опыт украинских националистов, об этом в эфире телеканала «Киев» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он отметил, что в этом деле будет полезным опыт Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА), которая в годы Второй мировой войны боролась на стороне Третьего Рейха. В борьбе с российскими танками, по его мнению, Украина сможет воевать с помощью «людей, их боевого духа и креатива».

«На каждый танк или самолет есть ракета, или есть подразделения, которые могут действовать по-партизански», — объяснил он.

Боевики «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» под командованием Степана Бандеры в 1943 году организовали Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тыс. до 100 тыс. человек.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в деструктивном подходе к переговорам в нормандском формате.