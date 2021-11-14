В ЕС прокомментировали возведение стены на белорусско-польской границе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что проблему мигрантов невозможно решить, построив стену на границе Польши и Белоруссии. Об этом он сообщил в эфире телеканала France24.

«Сейчас в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены. Но проблемы мигрантов не будут решены с их помощью», — сказал он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна проводит консультации с Литвой и Латвией по вопросу созыва Совета НАТО из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

Он подчеркнул, что данное решение предусматривает совместные консультации при угрозе безопасности одного из государств альянса.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в Евросоюз.