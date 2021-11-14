Глава МИД Британии призвала остановить строительство достроенного «Северного потока — 2»

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала остановить строительство уже достроенного газопровода «Северных поток — 2», сообщает газета Sunday Telegraph.

«Я хочу, чтобы наши друзья по всей Европе присоединились к нам. Это означает быть вместе, к примеру, в противостоянии строительству трубопровода «Северный поток 2», — пишет Трасс.

По мнению Трасс, газопровод «Северный поток — 2» станет рычагом давления со стороны России против стран, которые полагаются на поставки российского газа.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было завершено 10 сентября 2021 года, в октябре по одной из веток был пущен технический газ для поддержания давления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал защитить Европу от «газового шантажа» России.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.