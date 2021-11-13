Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Прудников рассказал, что Черчесов в «Спартаке» все время был недоволен... 21:28
На писательницу Линор Горалик пожаловались в ФСБ из-за «аморальности»... 21:26
В метро Москвы мужчина погиб, спасая прыгнувшего под поезд пассажира 21:13
Американский журналист предупредил о ядерных ударах в случае войны России... 20:59
Президент США Байден назвал покойного бейсболиста «великим негром» 20:55
Мужчина оказался в больнице, съев покупной торт со стеклом 20:54
Путин увидел будущее России в достижениях сегодняшних школьников 20:49
Экс-президент «Спартака» высказался о возможном назначении Карреры в клуб РПЛ 20:38
Среди мигрантов распространился слух об открытии польской границы 20:36
Экс-тренер «Спартака» Каррера может возглавить один из клубов РПЛ 20:31

Миронов заявил, что эсеры будут голосовать против законопроекта о QR-кодах

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Депутаты «Справедливой России — За правду» не поддержат законопроект о введении обязательных QR-кодов в кафе, общественных местах и на транспорте. Об этом в своем Twitter написал председатель партии Сергей Миронов.

«СР будет голосовать против законопроектов Правительства о QR-кодах», — заявил Миронов.

12 ноября российское правительство направило в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов на федеральном уровне. Один предлагает использовать коды в общественных местах, другой — на железнодорожном и авиатранспорте.

Окончательно перечень объектов, где потребуются коды, установят региональные власти. QR-коды в магазинах, кафе и т.д. должны будут предъявлять только граждане старше 18 лет.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, новые ограничения для посещения общественных мест планируется запустить с 1 февраля следующего года, они будут действовать до 1 июня 2022 года.

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение, что введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте может предотвратить появление значимых мутаций COVID-19, поскольку непривитые люди не будут передавать возбудитель болезни.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть