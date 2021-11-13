Миронов заявил, что эсеры будут голосовать против законопроекта о QR-кодах

Депутаты «Справедливой России — За правду» не поддержат законопроект о введении обязательных QR-кодов в кафе, общественных местах и на транспорте. Об этом в своем Twitter написал председатель партии Сергей Миронов.

«СР будет голосовать против законопроектов Правительства о QR-кодах», — заявил Миронов.

12 ноября российское правительство направило в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов на федеральном уровне. Один предлагает использовать коды в общественных местах, другой — на железнодорожном и авиатранспорте.

Окончательно перечень объектов, где потребуются коды, установят региональные власти. QR-коды в магазинах, кафе и т.д. должны будут предъявлять только граждане старше 18 лет.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, новые ограничения для посещения общественных мест планируется запустить с 1 февраля следующего года, они будут действовать до 1 июня 2022 года.

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение, что введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте может предотвратить появление значимых мутаций COVID-19, поскольку непривитые люди не будут передавать возбудитель болезни.