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Названы пророссийские регионы Украины, которые рискует потерять Киев

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Зорян Шкиряк/Facebook.com

Бывший глава администрации Закарпатской области Украины генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль назвал регионы страны, которые могут войти в состав России. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Украина 24.

«Под угрозой проекта «Новороссия» <…> — Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области», — сказал политик.

Москаль отметил, что украинские власти не обращают внимания на пророссийские настроения в этих регионах.

Пока не запущен газопровод «Северный поток — 2», Россия не будет предпринимать никаких антиукраинских действий, добавил он. Когда газопровод заработает, Москва может начать искать поводы для дестабилизации обстановки в симпатизирующих ей областях Украины.

«Могут быть любые поводы, возможно, мы даже не можем себе их представить», — подытожил генерал.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что действия России и Белоруссии на границе с ЕС опасны для Киева.

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