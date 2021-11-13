На Украине заявили, что Киев не дождется военной помощи от США

Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявил, что не дождется от США военной помощи. Об этом он рассказал в эфире телеканала «НАШ».

«Я не вижу, чтобы США брали на себя какие-то чрезвычайные обязательства. Поддерживать, уважать территориальную целостность и помогать ее сохранить, задействовать возможные санкции — да, но ничего больше. Больше, пожалуй, нереально в силу того, что мы имеем дело с Россией — ядерным государством, с которым США имеют особые отношения и интересы в контексте приоритета китайского направления внешней политики», — рассказал Грищенко.

Он подчеркнул, что США не могут поучаствовать в каких-либо конфликтах и предоставить силовое вмешательство в ближайшей перспективе. Это может произойти только в исключительном случае, подчеркнул дипломат.

Ранее бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, как Киев может одержать победу над Россией.

По его словам, Москва постоянно пытается дестабилизировать ситуацию на Украине, поэтому Киеву необходимо действовать аналогичным способом. Также он выразил мнение, что действующий украинский президент Владимир Зеленский является «проектом Кремля».