Байден сообщил России о своей обеспокоенности из-за кризиса на границе Белоруссии

Президент США Джо Байден заявил, что Америка обеспокоена миграционным кризисом на границе Белоруссии и Польши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Белого дома.

По словам Байдена, власти США сообщили о своей обеспокоенности России и Белоруссии. «Мы считаем, что это проблема», — добавил президент США

Ранее постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков рассказал о количестве беженцев на границе и о том, как власти Польши и Литвы используют миграционный кризис в своих интересах.

На днях обострился миграционный кризис на белорусско-польской границе. К границам Польши со стороны Белоруссии подошли около 3 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Нелегальные мигранты законным путем попадают в Белоруссию, откуда бегут в Евросоюз.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.