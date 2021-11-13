Минск готов сотрудничать с Евросоюзом по безопасности на границе

Представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что страна готова сотрудничать с Евросоюзом по вопросу обеспечения безопасности на общей границе. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат уточнил, что Белоруссия также ждет, когда страны Запада со своей стороны «проявят здравый прагматизм».

«Эффективная защита границы может быть обеспечена только в сотрудничестве всех заинтересованных сторон», — сказал Рыбаков.

Рыбаков также заявил, что Польша и Литва используют кризис на границе для выкачивания денег из ЕС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что в Евросоюзе найдутся «здравые умы», которые осознают необходимость открытого диалога с Белоруссией.

На днях обострился миграционный кризис на белорусско-польской границе. К границам Польши со стороны Белоруссии подошли около 3 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Нелегальные мигранты законным путем попадают в Белоруссию, откуда бегут в Евросоюз.