Лавров призвал ЕС к «открытому» диалогу с Белоруссией

Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что в Евросоюзе найдутся «здравые умы», которые осознают необходимость открытого диалога с Белоруссией. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, он выразил это мнение в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

«Если вы заинтересованы в решении вопросов, возникающих с Белоруссией, то, наверное, вам нужно выбрать — вы хотите консультироваться, как госпожа Ангела Меркель предлагает президенту Белоруссии Александру Лукашенко, либо вы хотите проявлять свою мощь, свою агрессию и обкладывать страну нелегитимными санкциями», — сказал он.

На днях обострился миграционный кризис на белорусско-польской границе. К границам Польши со стороны Белоруссии подошли около 3 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Нелегальные мигранты законным путем попадают в Белоруссию, откуда бегут в Евросоюз.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.