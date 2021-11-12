Евросоюз запросил у России информацию о перемещении ее войск вблизи Украины

Евросоюз потребовал от России информацию о перемещении российских войск рядом с границами Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

По его словам, ЕС «с беспокойством следит за стягиванием войск у границ Украины».

Ранее чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину, сообщает Bloomberg.

Также сообщается, что «близкий к Кремлю» источник заявил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

Другой источник завил, что наступление маловероятно.

До этого стало известно, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком.