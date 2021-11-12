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Премьер Эстонии назвала способ оставить режим Лукашенко без денег

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что Европейский союз должен продолжать вводить санкции против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом она заявила в интервью изданию Politico.

«Из наших разведывательных данных мы видим, что санкции действительно работают. Санкции, которые наносят ущерб режиму, будут иметь значение, потому что у него в конечном итоге закончатся деньги, которые ему понадобятся для выплаты зарплаты людям на границе. Например, полиции или силам безопасности», — объяснила Каллас.

Она также назвала ситуацию на границе Польши и Белоруссии «очень тревожной» и коснувшейся других стран Балтии.

Ранее стало известно, что Евросоюз активно призывает Россию оказать влияние на белорусские власти, но получает отказ.

На днях обострился миграционный кризис на белорусско-польской границе. К границам Польши со стороны Белоруссии подошли около 3 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Нелегальные мигранты законным путем попадают в Белоруссию, откуда бегут в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Великобритании помогут Польше укрепить заграждение на границе с Белоруссией.

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