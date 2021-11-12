В Таиланде заключенным разрешат заводить собак для борьбы с депрессией

Министерство юстиции Таиланда решило запустить пилотный проект, в котором заключенным нескольких тюрем разрешат завести собак. Об этом сообщает Bangkong Post.

Главная цель эксперимента — снижение тревожности, депрессии и другого антиобщественного поведения среди осужденных. Отмечается, что в проекте пока участвуют четыре карательных заведения.

Известно, что собак будут подбирать с учетом темперамента арестантов. Предполагается, что проводя время с собакой, заключенные смогут лучше психологически подготовиться к возвращению в общество после освобождения.

При этом пока неясно, сколько времени будет разрешено уделять питомцам. В случае, если инициатива покажет свою эффективность, ее могут внедрить и в других тюрьмах страны.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Морис получили разрешение на заключение брака после того, как они подали в суд на министра юстиции Великобритании.