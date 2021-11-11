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Европарламент лишил экс-мэра Риги Ушакова неприкосновенности

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Европарламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности члена ЕП, бывшего мэра Риги Нила Ушакова. Соответствующее решение было принято в рамках пленарного заседания, трансляция которого велась на сайте Европарламента.

В преддверии голосования сам Ушаков уведомил своих коллег, чтобы они проголосовали за лишение его неприкосновенности. По словам политика, ему нечего бояться и иммунитет ему не нужен. Он также указывал, что этого решения от ЕП требует генпрокуратура Латвии, чтобы возбудить против него уголовное дело.

«Я считаю, что этот процесс может быть связан с тем, что я публичный политик. Однако в то же время я разделяю веру моих коллег из Юридического комитета в латвийскую судебную систему. У меня нет никаких сомнений в общем исходе, и снятие иммунитета должно ускорить процесс, который длится уже с июня 2019 года», — указывал Ушаков.

Ранее сообщалось, что Европарламент рекомендовал лишить экс-мэра Риги депутатского иммунитета.

Расследование против Ушакова началось еще в прошлом году, прокуратура Латвии отправила в ЕП запрос о снятии иммунитета с депутата для запуска уголовного преследования. Экс-мэра обвиняют в хранении запрещенного устройства для видеонаблюдения, замаскированного под книгу. Сам Ушаков утверждает, что никогда не пользовался этим предметом, он был найден в его кабинете среди различных сувениров и подарков.

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