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В Белоруссии опровергли подготовку к признанию Абхазии и Южной Осетии

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В парламенте Белоруссии заявили об отсутствии законопроекта, связанного с возможным признанием независимости Южной Осетии и Абхазии, передает «Sputnik.Беларусь». По словам представителей секретариата парламента, этот вопрос «не является объектом законодательного регулирования».

Эти данные агентству подтвердили и в профильной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии. Согласно заявлению члена комиссии, вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии не стоит на повестке дня.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии могут признать независимость двух республик — Абхазии и Южной Осетии.

Минск отказался от этого шага еще в 2008 году, когда Москва приняла соответствующий указ о признании этих государств. Свою позицию по этому вопросу в Белоруссии объясняли давлением со стороны Запада. В частности, в прошлом году белорусский лидер Александр Лукашенко объявил, что 13 лет назад не признавать Южную Осетию его очень просил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Хавьер Солана, поскольку Евросоюз опасался начала «парада признаний» в случае такого решения у Минска.

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