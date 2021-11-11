В Белоруссии заявили о беспомощности санкций ЕС против Минска

Евросоюз должен понять, что санкции против Белоруссии не способствуют урегулированию спорных вопросов, заявила депутат белорусской Палаты представителей Валентина Назаренко. По ее словам, решение ЕС о приостановке действия упрощенного визового режима для официальных лиц Белоруссии исходит из непонимания ситуации.

«Данный шаг является ответом на якобы «продолжающуюся гибридную атаку со стороны Беларуси», под которой подразумевается миграционный кризис на границе Польши, Литвы и Латвии. Следует сказать, что все это происходит от беспомощности, непонимания и недружественного отношения Евросоюза к нашей стране. Давно уже Евросоюзу, Европарламенту нужно было понять, что экономические санкции, отдельные ограничения — это не те меры, которые будут способствовать урегулированию вопросов по тем либо иным направлениям», — цитирует слова депутата «БелТА».

С точки зрения Назаренко, миграционный кризис на белорусско-польской границе показывает «демократию ЕС» в отношении беженцев. По ее версии, происходящее можно назвать самой настоящей провокацией.

«Это самый настоящий шантаж и провокации, еще раз подчеркивающие очередное нарушение государствами Евросоюза основополагающих международных документов. Как парламентарий и просто как человек осуждаю действия ЕС по отношению к миграционному кризису, шокирующие факты обращения с мигрантами со стороны силовых структур ряда соседних стран», — подчеркнула Назаренко.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обвинил Белоруссию в создании миграционного кризиса на общих границах.