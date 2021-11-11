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В Госдуме ожидают скорого запроса о лишении Рашкина неприкосновенности

В Госдуму может поступить представление генерального прокурора России о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

«Представление генпрокурора о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности, скорее всего, поступит в начале следующей недели», — рассказал собеседник агентства.

В конце октября Рашкина задержали с тушей убитого лося в Саратовской области, где охота запрещена. Депутат рассказал, что они с приятелем нашли тушу в лесу и решили ее забрать с собой. При этом он подчеркнул, что осознавал незаконность своих действий, однако решил присвоить находку.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 (незаконная охота).

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил провести расследование инцидента первому заместителю представителя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрию Синельщикову, который в интервью «Газете.Ru» выразил мнение, что Рашкина могли подставить.

Рашкин позднее направил письмо председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, в котором заявил, что готов явиться к следователю для установления истины в его деле, а также прошел проверку на полиграфе относительно своей версии по делу о добыче лося.

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