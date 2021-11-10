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США предупредили Россию о возможных последствиях из-за войск на границе с Украиной

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Depositphotos

Помощница главы Госдепа США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявила, что Соединенные Штаты предупредили правительство России о потенциальных негативных последствиях усиления присутствия российских войск близ границы с Украиной. Об этом сообщает Associated Press.

Она подчеркнула, что официальные представители России уже уведомлены Вашингтоном о «возможных последствиях» за «необычную военную активность» рядом с границей Украины.

«Каждый раз, когда мы видим подозрительную российскую военную активность близ Украины, мы даем понять, что любая эскалация или агрессивные действия вызовут серьезную обеспокоенность у США», — заявила Донфрид.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину и осуждать любую агрессию России в отношении украинской стороны.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство отслеживает «необычные» действия российских военных рядом с границей Украины.

По его словам, любые «эскалационные или агрессивные действия со стороны России очень сильно обеспокоят Соединенные Штаты».

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