В МИД Украины прокомментировали заявление Белоруссии о Крыме

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко прокомментировал заявление министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея о том, что Крым является российской территорией. Об этом сообщает Zerkalo.io.

«В украинском ведомстве обратили внимание на заявление министра иностранных дел Белоруссии Макея по поводу Крыма. Мы исходим из того, что официально, как и прежде, Белоруссия придерживается суверенитета и территориальной целостности Украины в границах, которые признаны международным сообществом. Изменение подхода Белоруссии к де-юре признанию временно оккупированного Крыма территорией России будет иметь непоправимые последствия для украинско-белорусских отношений. Мы выражаем надежду на то, что в Минске осознают этот аспект и не допустят шагов, которые противоречат нормам международного права», — заявил Николенко.

Ранее Макей заявил, что позиция Минска по Крыму остается прежней.

Накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Белоруссия официально признала Крым российской территорией.