Польшу призвали вернуть аборты

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала Польшу восстановить доступ к абортам, тем самым выполнив свои международные и европейские юридические обязательства.

Миятович представила письменные замечания в Европейский суд по правам человека, в которых назвала запрет абортов «последним шагом в подавляюще запретительной правовой и процедурной структуре, <…> который пагубно сказывается на здоровье польских женщин».

В октябре 2020 года Конституционный суд Польши постановил, что женщины могут прерывать беременность только в случае изнасилования, инцеста, либо если их жизнь находится в опасности.

Ранее в Польше вспыхнули споры вокруг практически полного запрета на аборты. Причиной возобновления дискуссии стала первая смерть женщины, вызванная данными ограничениями. По информации западных СМИ, речь шла о гибели 30-летней женщины, которая была на 22-й неделе беременности.