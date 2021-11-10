Песков спрогнозировал «гуманитарную катастрофу» на белорусско-польской границе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, заявил о «надвигающейся гуманитарной катастрофе».

«Налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа, речь идет о жизнях и здоровье тысяч людей, которые являются беженцами и которые не хотят оставаться в Польше, а хотят двигаться дальше в ЕС», — сказал он, добавив, что ранее «таким людям давали вход в ЕС».

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия готова оказать поддержку Белоруссии, прежде всего речь идет об экономической помощи.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что польским политикам, которые «клянут» Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с мигрантами, нужно о том, как весной 2003 года Польша направила своих солдат в Персидский залив для участия в операции в Ираке, куда они вторглись «устанавливать демократию».

В связи с этим российский дипломат задалась вопросом, почему бы полякам не принять как минимум столько же «благодарных иракцев».

В настоящее время крупнейшая с конца мая группа мигрантов из Африки и Ближнего Востока пытается прорваться в Польшу с белорусской территории. Около тысячи человек с вещами свободно прошли к забору на границе. Польское минобороны сообщает, что не менее десяти мигрантов-мужчин забрасывали охраняющих границу военных бутылками и камнями.