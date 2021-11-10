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Украинское МВД усиливает охрану границы с Белоруссией

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Национальная полиция в Полтавской области

Министерство внутренних дел Украины объявило об введении мер по усилению контроля за северными границами страны в связи с миграционным кризисом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого замглавы ведомства Евгения Енина.

«Соседние государства прибегают к гибридным технологиям увеличения потоков беженцев, прежде всего в приграничных регионах Украины, с целью дестабилизации общественно-политической ситуации», — утверждает Енин.

По его словам, Белоруссия планирует направить потоки мигрантов в Украину.

«Это позорная попытка устроить на Украине миграционный кризис <...> Принимаются меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Белоруссией. Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами», — заявил Енин.

Ранее группировка польских силовиков на границе с Белоруссией увеличилась до 15 тыс. человек.

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