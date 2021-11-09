Лукашенко исключил вероятность нападения Белоруссии на Польшу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко заявил, что Белоруссия не собирается нападать на Польшу. Отрывок из интервью опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, ЕС использует ситуацию с мигрантами из Ближнего Востока для отвлечения внимания от собственных проблем.

«Внутри Польши, Литвы. Возьмите и Германию сегодня - так называемый транзит власти. Возьмите Великобританию, во Франции, у них же проблем выше крыши. Мы рядом с ними не стояли. Народы недовольны. А как это микшировать и нивелировать? Надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем, который нападет завтра на ту же Польшу. Да мы никогда не собирались и не собираемся нападать на Польшу», — сказал Лукашенко.

Днем 8 ноября в Белоруссии заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

В свою очередь в МИД Польши сообщили, что власти Белоруссии пытаются довести ситуацию на белорусско-польской границе до смертельных случаев.