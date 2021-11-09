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Экс-глава Европарламента: роль Германии — быть посредником между Россией и США

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Reuters

Экс-глава Европейского парламента и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц заявил, что роль Германии — быть посредником между Россией и Соединенными Штатами, сообщает РИА «Новости».

«Роль Германии — быть посредником между Россией и США <...> Да, мы часть Запада, но мы посредник, мы мост на Восток, и хотим не только укреплять сотрудничество с США и Европой, но и вести конструктивный диалог с Россией. Я уверен, новое правительство будет вносить весомый вклад в укрепление мира на территории всей Европы», — заявил Мартин Шульц в Москве в ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН.

Ранее Соединенные Штаты обратились к Европейскому союзу из-за российских войск «на границе с Украиной».

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что официальные лица в США и европейских странах обеспокоены в связи с тем, что они якобы наблюдают переброску части российских сил к границе с Украиной. Они предположили, что необычные перемещения техники и военных фиксируются на западном фланге России.

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