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Лавров призвал помнить, «откуда ноги растут» в кризисе на границе Польши и Белоруссии

Глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, заявил, что важно помнить, «откуда ноги растут» в этом вопросе, передает РИА «Новости».

«Я считаю, что решение этих проблем должно заключаться в полном уважении принципов международного гуманитарного права. И, конечно же, в том, чтобы не забывать откуда ноги растут, как у нас говорят», — сказал Лавров после встречи с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

По мнению Лаврова, «ноги растут» из политики, которую западные страны проводят в отношении Ближнего Востока и севера Африки, «пытаясь навязать им лучшую жизнь, по западным образцам».

Министр иностранных дел также призвал страны Евросоюза избегать двойных подходов в миграционном кризисе на границе Белоруссии с Польшей и Литвой и призвал ЕС помочь Белоруссии в ситуации с мигрантами, как до этого он помогал Турции.

Накануне Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о том, что толпа беженцев из стран Азии и Африки направляется к границе Белоруссии с Польшей. Там мигранты пытались прорвать ограждения и пересечь границу, однако польские силовики не пропускают их.

В связи с ситуацией президент Польши на границе с Белоруссией режим чрезвычайного положения, Литва также направила свои войска к границе с республикой. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС.

В Белоруссии объяснили, что в республику мигранты попадают на законных основаниях, а дальше «идут пешком к границе». По словам депутата Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Олега Гайдукевича, Польша и Белоруссия должны сесть за стол переговоров, однако Варшава не хочет этого. По мнению политика, ей «выгоднее» обвинять Белоруссию и «выпрашивать деньги у Брюсселя на укрепление границы» вместо реального решения проблемы.

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