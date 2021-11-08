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Мигранты в Литве устроили протест с требованием отпустить их в Германию

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Julius Kalinskas/Global Look Press

Мигранты устроили протест в лагере временного содержания в литовском городе Рукла и потребовали освободить их, сообщает Delfi. Как пишет издание, они хотят уехать в Германию.

По информации журналистов, у ограждения в лагере временного содержания протестовали несколько десятков нелегальных мигрантов: они выкрикивали «Freedom!», демонстрировали плакаты, флаги Литвы и Евросоюза и даже сломали часть железного ограждения.

Организаторы акции установлены, сам митинг не перерос в беспорядки, заверил глава службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас.

В литовской пограничной службе этот инцидент связали с протестами мигрантов на белорусско-польской границе.

«Не исключаем, что акция в Рукле является частью координируемых действий нелегальных мигрантов на границе с Польшей и в Литве», — сказал Любаевас.

Ранее стало известно, что Литва направляет войска к польско-белорусской границе из-за наплыва мигрантов.

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