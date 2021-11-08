В Белоруссии объяснили, откуда у них появляются мигранты

Мигранты законно попадают в Белоруссию на самолетах, а потом пешком идут к польской границе, заявил «Газете.Ru» председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Олег Гайдукевич.



«Мигранты прилетают в Беларусь на самолетах. Мы же не можем закрыть авиасообщение. Они могут лететь через Турцию или другие государства. У них есть все документы. Они прилетают абсолютно законно. В любую страну они прилетают по закону. А вот дальше уже идут пешком к границе. Мы же не можем их у себя сортировать, хотя это вопрос решаемый. Поляки должны садиться за стол переговоров с белорусскими властями и обсуждать это. Однако они этого делать не хотят. Им выгоднее поднимать эту истерию, обвинять Беларусь и выпрашивать деньги у Брюсселя на укрепление границы вместо реального решения проблемы», — пояснил белорусский депутат.



С точки зрения Гайдукевича, Варшава обязана принять нелегалов.



«Вот они (Польша) войска выдвинули на границу, а там идут беременные женщины и дети. Разве это не дико и не античеловечно, бороться с женщинами и детьми с помощью войск? Польша нарушает международное законодательство, она должна принять мигрантов, расселить их и разбираться с ними в соответствии с теми документами, которые Варшава сама ратифицировала. Они не имеют права так античеловечно поступать с людьми», — подчеркнул депутат.



Ранее сообщалось, что число беженцев на границе Белоруссии с Польшей оценивается примерно в три тысячи человек.



Сотни нелегалов отправились к польским рубежам утром 8 ноября. В ответ Варшава отправила на границу военных, а в Литве не исключили введения чрезвычайного положения из-за резкого увеличения притока мигрантов.



«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по ситуации на белорусско-польской границе.