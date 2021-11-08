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В Совфеде оценили вероятность «войны» Украины и России

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Global Look Press

Член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» оценил вероятность готовности Украины к полномасштабному конфликту с Россией.

Он подчеркнул, что в последнее время от украинских властей исходит «воинственность» и на разных уровнях звучат заявления о том, что ситуацию с Донбассом «нужно решать вооруженным путем». Между тем, указал Цеков, удержать Киев от подобных заявлений может только понимание того, что это «приведет к потере еще больших территорий Украины».

По мнению политика, решится ли Украина на масштабный военный конфликт, пока предугадать невозможно — вероятность такого исхода он оценил на уровне 50%. Цеков отметил, что большую роль в разжигании конфликта могут сыграть США, и Россия будет вынуждена выступить в защиту Донбасса.

Такое решение Украины может станет детонатором разрушения страны за счет гражданского протеста.

«Как показывают исследования самого государства, мнения руководства, политиков и политологов, области Донецка и Луганска, оставшиеся на территории Украины, ненавидят действующую власть, считая ее оккупационной. Так что за счет такого протеста страна может как минимум полностью потерять две области, а как максимум — лишиться и других», — подчеркнул политик.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что попытка развязать войну на юго-востоке Украины не останется без внимания России, которая может пойти на ответные меры. По словам Волошина, это может «вызвать уничтожающий удар по Украине».

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