Глава партии Зеленского «Слуга народа» Корниенко сложил полномочия

Первый вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы пропрезидентской партии «Слуга народа», сообщила в Telegram пресс-секретарь парламентской фракции Юлия Палийчук.

Она уточнила, что решение политика связано с «его желанием глубже сосредоточиться над реформой работы парламента на должности первого вице-спикера».

Палийчук сообщила, что в ноябре состоится съезд партии, на котором пройдет ротация руководства.

Корниенко возглавил партию «Слуга народа» в ноябре 2019-го после того, как этот пост покинул спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

В октябре Корниенко избрали в руководство Верховной рады.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» потребовала отстранить от заседаний лидера президентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию за сексистские высказывания.