Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Вирусолог призвал заботиться о борьбе с пандемией, а не о сроках QR-кодов 10:56
Осужденный за шпионаж Уилан пытался получить сведения об обучающихся в вузе ФСБ 10:51
Путин предостерег оператора от падения во время съемки 10:49
Ученые выяснили, что превращает рабочего муравья в королеву 10:47
Голкипер «Спартака» Ребров объявил о завершении карьеры 10:42
Цена фьючерсов на газ в Европе увеличилась до $960 за тысячу... 10:41
Минцифры РФ: срок действия QR-кодов после вакцинации остается прежним 10:40
В Сочи водитель на кабриолете столкнул девушку с обрыва 10:39
Совет попечителей МХАТ прекратил сотрудничество с театром после ухода Боякова 10:35
Житель Челябинска предстанет перед судом за убийство собаки из мести 10:29

Разумков опубликовал письмо о создании межфракционного объединения

close
100%
РИА «Новости»

Бывший спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил о создании межфракционного объединения. Об этом политик написал в своем Facebook, приложив к посту список вошедших в объединение депутатов.

«За последние три дня в СМИ появилось много теорий заговора о создании межфракционного депутатского объединения «Разумная политика»», — написал он, подчеркнув, что «любая политика должна быть честной и открытой».

Публикацию документа Разумков объяснил стремлением «избежать любых манипуляций».

«Обращение о создании межфракционного объединения «Разумная политика» уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании!» — сказал Разумков.

Ранее сообщалось, что еще не существующая партия Разумкова уже смогла бы преодолеть 5%-й барьер на выборах в Верховную раду.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть