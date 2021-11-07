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Киев еще не получил подтверждения заявки на участие в оценке «Северного потока — 2»

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Глава «Оператора ГТС Украины», бывший сотрудник «Нафтогаза» Сергей Макогон ожидает, что регулятор ФРГ примет решение относительно поданной заявки компании участвовать в процедуре сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время. Об этом Макогон рассказал на свой странице в Facebook.

«Решение ожидается на следующей неделе», — написал он.

Ранее глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст и депутат германского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте объяснили, почему затягивается сертификация «Северного потока — 2».

В свою очередь премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил о необходимости скорейшего ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2» для стабильного энергоснабжения Германии. Он отметил, что ФРГ «выходит» из угольной и атомной энергетики, вследствие чего в стране наблюдается нехватка энергоресурсов, восполнить которую может российский газ.

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