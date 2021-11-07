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США не в состоянии оказывать финансовую помощь властям Афганистана

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Joshua Roberts/Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон пока не может предоставить финансовую поддержку афганским властям. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы еще не в состоянии предоставлять деньги напрямую через нынешнее руководство Афганистана... пока мы не увидим существенно улучшившихся подходов ко всему — от инклюзивного правительства до других элементов, которые мы с ними регулярно обсуждаем», — сказал Салливан в эфире телеканала CNN.

Несмотря на это, по его словам, Соединенные Штаты остаются крупнейшим гуманитарным донором Афганистана.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) приостановил помощь Афганистану из-за неопределенного статуса руководства страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку после того, как движение «Талибан» (организация запрещена в России) захватило власть в стране, после этого он улетел с семьей в ОАЭ.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных. 7 сентября талибы объявили состав нового временного правительства Афганистана.

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