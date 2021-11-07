Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Суд в Москве отказался воссоздать СССР 18:07
Украинский политолог Головачев уверен, что с прекращением транзита газа ЕС забудет... 18:02
«Спартак» и «Локомотив» объявили составы на матч РПЛ 17:58
Москвичка узнала, что ее изнасиловали, увидев порно со своим участием 17:54
Слуцкий рассказал о травме игрока сборной России 17:50
Суд арестовал одного из обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком... 17:47
Полиция задержала пятерых участников массового конфликта с дракой в Домодедове 17:38
Умер последний в истории министр путей сообщения России Вадим Морозов 17:26
Кафельников ответил на обвинения в «жульничестве» на Кубке Билли Джин Кинг 17:26
Источник опроверг информацию о задержании сбежавшего из психбольницы... 17:17

На сына покойного президента Гаити совершили покушение в день убийства отца

close
100%
Dieu Nalio Chery/AP

Старший сын покойного президента Гаити Жовенеля Моиза рассказал, что в день убийства отца 7 июля на его семью также было совершено нападение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его заявление в эфире радиостанции «Метрополь».

По словам Жоверлейна Моиза, в тот день его сопровождали жена и дочь.

«Мы все попали в засаду, но вышли живыми и невредимыми благодаря сотрудникам охраны», — сказал он.

Моиз добавил, что у него есть информация о том, что произошло в ночь убийства его отца, однако пока он не оглашает ее.

В настоящее время Жоверлейн вместе с семьей живет в другой стране.

Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен в ночь на 7 июля. В его резиденцию пробрались неизвестные и напали на него и на его супругу Мартин Моиз. Женщину ранили, но она выжила. После лечения в Майами она вернулась на родину.

Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что президента пытали перед убийством. По информации официального представителя Пентагона подполковника Кена Хоффмана, задержанные по подозрению в убийстве граждане Колумбии проходили подготовку в армии США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть