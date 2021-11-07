Экс-сенатор Тимофеева назвала бесперспективными претензии Украины на российские территории

Бывший член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева заявила, что претензии Украины на российские территории являются бессмысленными. По ее мнению, в этом случае нужно задать вопрос, а существовало ли вообще украинское государство до того, как его сформировал молодой Советский Союз, рассказала она в интервью »Известиям».

«Давайте поднимать бумаги, документы, если вы делаете какие-либо заявления. На уровне мечты строится все, на уровне хотелок, которые бесперспективны», — подчеркнула Тимофеева.

Сенатор отметила, что многие представители Украины пытались обосновать претензии на Севастополь тем, что якобы некие казаки приплыли и решили основать город на берегу бухты.

«Тогда я привела следующий аргумент: города создают империи, потому что только империи, обладающие наделенной государственностью, промысливают себя в будущем и развивают свой мир в соответствии с представлениями, моделями, пониманием, как в целом должна развиваться страна», — сказала политик.

По словам Тимофеевой, Крым всегда был точной притяжения, где кипели события, а также местом преломления геополитических интересов многих стран.

Ранее Зеленский приветствовал решение Апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота и заявил, что после этого Киев «вернет» и Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.