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Экс-сенатор Тимофеева назвала бесперспективными претензии Украины на российские территории

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева заявила, что претензии Украины на российские территории являются бессмысленными. По ее мнению, в этом случае нужно задать вопрос, а существовало ли вообще украинское государство до того, как его сформировал молодой Советский Союз, рассказала она в интервью »Известиям».

«Давайте поднимать бумаги, документы, если вы делаете какие-либо заявления. На уровне мечты строится все, на уровне хотелок, которые бесперспективны», — подчеркнула Тимофеева.

Сенатор отметила, что многие представители Украины пытались обосновать претензии на Севастополь тем, что якобы некие казаки приплыли и решили основать город на берегу бухты.

«Тогда я привела следующий аргумент: города создают империи, потому что только империи, обладающие наделенной государственностью, промысливают себя в будущем и развивают свой мир в соответствии с представлениями, моделями, пониманием, как в целом должна развиваться страна», — сказала политик.

По словам Тимофеевой, Крым всегда был точной притяжения, где кипели события, а также местом преломления геополитических интересов многих стран.

Ранее Зеленский приветствовал решение Апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота и заявил, что после этого Киев «вернет» и Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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