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Премьер Ирака госпитализирован после авиаудара с БПЛА

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Reuters

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми был госпитализирован после авиаудара с беспилотного летательного аппарата, сообщает телеканал Al Arabiya.

Аль-Казыми был доставлен в больницу, вместе с несколькими охранниками, которые также были ранены. Кроме того, стало известно о перестрелке поблизости от так называемой «зеленой зоны» в Багдаде, где расположены иностранные и правительственные объекты — в том числе, посольство Соединенных Штатов.

В министерстве обороны Ирака уточнили, что начиненный взрывчаткой беспилотник должен был упасть на машину иракского премьера, одна БПЛА был перехвачен и взорвался до падения.

Ранее Мустафа аль-Казыми объявил о поимке заместителя экс-главаря ИГ (организация запрещена в России) Сами Джасима.

По словам премьера, Джасим занимался финансированием организации.

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