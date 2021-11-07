Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Колосков считает, что УЕФА может назначить переигровку матча «Галатасарай»... 01:21
На Чукотке погибли в пожаре мать и двое детей 01:20
Полиция Колумбии задержала организатора покушения на президента страны 01:14
Фигурист Коляда завоевал серебро на Гран-при Италии 01:10
В Гидрометцентре предупредили москвичей о похолодании 01:01
Полиция арестовала более 20 экоактивистов после акции протеста в Глазго 00:58
Стало известно, в каком случае УЕФА не примет протест «Галатасарая»... 00:52
Грету Тунберг призвали отправиться протестовать в Китай против ухудшения климата 00:46
Экс-президент «Локомотива» о переигровке с «Галатасараем»: мы их... 00:41
Fox News: на съемочной площадке «Раста» Алека Болдуина не умели... 00:30

Депутат Рады призвал не искать российский след в провале отопительного сезона

close
100%
Global Look Press

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко призвал украинских политиков перестать обвинять Россию в провале отопительного сезона. Такое мнение он высказал эфире телеканала НАШ.

«Никто не готовился к отопительному сезону, потому что нечем было готовиться. И то, что были не готовы, не нужно привязывать к этому какую-то политику, какую-то неудачную логистику, российский след здесь находят», — сказал парламентарий.

Он отметил, что кризис связан с повышением стоимости энергоносителей на европейском рынке — «не включают людям отопление, потому что нет денег».

Ранее заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что в стране недостаточно угля для прохождения отопительного сезона. Однако он добавил, что начались поставки энергоносителя из-за границы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть