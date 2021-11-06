Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Александр Емельяненко вспомнил размер своего первого гонорара 00:40
Лоза рассказал, к чему приведет выход нового альбома ABBA 00:39
Российские фигуристы вне тройки лидеров после короткой программы на Гран-при Италии 00:29
Пентагон призвал Байдена не отказываться от первого ядерного удара 00:26
Бойца UFC назвали Макгрегором для мусульман 00:05
В посольстве РФ в США рассказали о решении визового вопроса 00:03
Захар Прилепин прокомментировал увольнение Эдуарда Боякова из МХАТ им... 05.11.2021, 23:59
За напавших на мужчину с ребенком братьев вступилась мать 05.11.2021, 23:48
В «Спартаке» отреагировали на новость о том, что клуб... 05.11.2021, 23:46
Андрей Бурковский сообщил о возвращении в МХТ им. Чехова 05.11.2021, 23:42

Военный оркестр США сыграл хит ABBA, когда Байден пришел на похороны Пауэлла

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Когда президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден заняли свои места на похоронах бывшего госсекретаря Колина Пауэлла , военный оркестр сыграл диско-хит группы ABBA «Dancing Queen». Об этом сообщает телекомпания PBS.

5 ноября друзья, семья и коллеги прибыли в Вашингтонский национальный собор, чтобы почтить память Пауэлла.Рядом с президентом и первой леди сидели бывший президент Барак Обама , бывшая первая леди Мишель Обама , бывший президент Джордж Буш и его супруга Лора Буш и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон . Билл Клинтон не присутствовал на мероприятии, потому что приходит в себя после болезни. Экс- президент Дональд Трамп не присутствовал на похоронах.

Брасс-квартет американско армии также сыграл христианский гимн 1779 года «Amazing Grace», песню «America the Beatiful», благодаря которой Рей Чарльз попал в Зал славы Грэмми, а а также «Three little birds» ямайской легенды Боба Марли.

«Dancing Queen» — единственная песня ABBA, возглавлявшая американские чарты.

Как напомнил бывший заместитель Пауэлла Ричард Армитидж , генерал был заядлым поклонником ABBA — jy однажды спел песню «Mamma Mia» премьер-министру Швеции.

Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от осложнений после COVID-19, ему было 84 года. Родственники политика рассказали, что он был полностью вакцинирован.

Пауэлл возглавлял Госдеп во время первого президентского срока Джорджа Буша-младшего с 2001 по 2005 год.До этого он был советником по национальной безопасности в администрации президента Рональда Рейгана, а также председателем Объединенного комитета начальников штабов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть