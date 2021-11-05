В США исключили возобновление работы генконсульств в Китае

Американские власти опровергли информацию о повторном открытии генеральных консульств по завершении предстоящего саммита президента Соединенных штатов Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя совета национальной безопасности Соединенных Штатов Дина Либермана.

«Сообщения о возобновлении работы консульств неточны. Такие варианты даже не рассматриваются и не обсуждаются», — приводит в Twitter слова Либермана неназванный корреспондент Bloomberg.

Ранее над зданием прекратившего работу по требованию властей КНР генконсульства США в городе Чэнду спустили американский флаг.

.

Диппредставительство в Чэнду работало с 1985 года и отвечало за юго-запад страны, в том числе провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин.

США 21 июля потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия.