Главу фракции «Слуга народа» Арахамию депутат назвал «Маугли»

Депутат из фракции «Слуга народа» Артем Дмитрук заявил, что глава фракции Давид Арахамия говорит на непонятном языке, сообщает телеканал «Украина 24».

«Во-первых, Давид Арахамия, как всегда, говорил - по крайней мере для меня - на непонятном языке. Этот язык примерно, я думаю, используется где-то в джунглях, а Давид там - Маугли», — сказал депутат, комментируя слова Арахамии о том, что Дмитрук «виляет» от фракции.

По мнению парламентария, он является «голосом совести» в партии «Слуга народа», и призывает их общаться с людьми. Он подчеркнул, что пока он состоит в партии, они вынуждены его слушать, но Арахимия или президент страны Владимир Зеленский могут принять решение о его исключении.

«Решение за ними. Но моя идеология, принципы, работа на округе, с избирателями никогда не менялись и не поменяются», — резюмировал он.

Ранее лидер «Радикальной партии Украины» Олег Ляшко предложил на пост спикера Верховной рады «обезьяну с гранатой», требуя объяснить причину увольнения текущего председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова.

«Газета.Ru» рассказала, что между Владимиром Зеленским и Дмитрием Разумковым возникли разногласия по политическим вопросам. Эксперты считают, что Разумков впал в немилость президента из-за собственной политической игры. В частности, Зеленский утверждал, что спикер Рады выдавал депутатам подписные листы об импичменте президента.