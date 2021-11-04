Адвокат Саакашвили заявил, что у политика из-за голодовки есть проблемы с речью

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили наблюдаются провалы в памяти и трудности с коммуникацией. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката политика Николоза Гварамию, который посетил экс-главу страны.

«Он не может вспомнить имена людей. Пока мое имя помнит, но во время нашей беседы выяснилось, что он не помнит имена своих друзей. Я знаю, что это за симптом. Наверное, об этом должны сказать врачи», — объяснил адвокат.

Гварамия обратился к правительству страны и потребовал немедленно перевести Саакашвили в гражданскую больницу.

Другие юристы до этого посещали Саакашвили и не отметили у него каких-либо проблем. Вдобавок к этому, политик передал призыв к сторонникам продолжать борьбу с нынешней властью в Грузии.

Ранее мать Саакашвили — Гиюли Аласания — призвала украинского лидера Владимира Зеленского помочь вытащить ее сына из тюрьмы в грузинском Рустави.

Экс-президент Грузии попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку с момента ареста. При этом в Грузии против политика открыто несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что состояние здоровья политика ухудшились.