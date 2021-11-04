Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В команде Тутберидзе с иронией ответили на предложение добавлять баллы... 15:20
Власти Дании задержали российское судно «Академик Иоффе» 15:16
В Госдуме назвали неконституционным отправление на геномную экспертизу всех... 15:06
Российская порноактриса поддержала Дзюбу в ситуации со скандальным видео 15:05
Автор песен Киркорова и Лещенко скончался на 59-м году жизни от коронавируса 14:57
Собянин заявил об увеличении бонусов для доноров плазмы с антителами... 14:56
Тарпищев — о тренировках в паре с Ельциным: шансов нас победить... 14:45
Полиция Австралии арестовала похитителя девочки, исчезнувшей почти месяц назад 14:41
Максим Галкин объявлен угрозой нацбезопасности Украины 14:40
В Москве семиклассница забеременела второй раз за год 14:36

Мать Саакашвили призвала Зеленского помочь освободить из тюрьмы ее сына

close
100%
1tv.ge

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — Гиюли Аласания призвала украинского лидера Владимира Зеленского помочь вытащить ее сына из тюрьмы в грузинском Рустави. Соответствующее видеообращение опубликовано на странице Саакашвили в Facebook.

«Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Нужно каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить», — сказала Алания, отметив, что Саакашвили уже 35 день сидит на голодовке.

По ее словам, в Грузии политику могут предоставить лишь тюремную больницу, где отсутствуют необходимые условия и специалисты.

Экс-президент Грузии попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку с момента ареста. При этом в Грузии против политика открыто несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным.

Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что состояние здоровья политика ухудшились.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть