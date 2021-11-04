Мать Саакашвили призвала Зеленского помочь освободить из тюрьмы ее сына

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — Гиюли Аласания призвала украинского лидера Владимира Зеленского помочь вытащить ее сына из тюрьмы в грузинском Рустави. Соответствующее видеообращение опубликовано на странице Саакашвили в Facebook.

«Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Нужно каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить», — сказала Алания, отметив, что Саакашвили уже 35 день сидит на голодовке.

По ее словам, в Грузии политику могут предоставить лишь тюремную больницу, где отсутствуют необходимые условия и специалисты.

Экс-президент Грузии попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку с момента ареста. При этом в Грузии против политика открыто несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным.

Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что состояние здоровья политика ухудшились.