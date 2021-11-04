Омбудсмен Украины признал провал в борьбе с русским языком

На Украине почти не осталось русского языка, но люди продолжают использовать суржик – так называемый «украинский русский». Об этом заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь в эфире интернет-радио «Голос ФМ».

По его словам, к этому языку обращаются русифицированные украинцы.

С 2019 года на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

Ранее бывший депутат Верховной Рады, украинская националистка Ирина Фарион заявила, что писатель Николай Гоголь «сошел с ума» и скончался из-за русского языка.

В октябре победительница украинского конкурса «Мисс Вселенная» Анна Неплях ответила на критику националистов в свой адрес из-за использования русского языка в социальных сетях. Она подчеркнула, что в ее блоге 90% аудитории русскоязычные, а сама девушка пишет посты и разговаривает на русском, так как не знает украинского.