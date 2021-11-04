Казахстан анонсировал переговоры по Сирии в середине декабря

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что в середине декабря в Нур-Султане пройдет международная встреча по Сирии в «астанинском формате». Об этом сообщает ТАСС.

«Поступило обращение стран-гарантов с просьбой организовать проведение очередных переговоров астанинского процесса. Точные даты еще мы согласовываем, где-то в середине декабря», — сказал Тлеуберди.

На территории Сирии присутствуют вооруженные силы России, США, Турции, Ирана. При этом к концу 2017 года позиции ИГ (организация запрещена в России) в Сирии заметно ослабли, победу над ними приписывают себе как Москва, так и Вашингтон. Война в Сирии считается самым смертоносным конфликтом XXI века: по примерным данным, число погибших в ней к весне 2021 года перевалило за 600 тыс. человек, из страны бежало около 5,5 млн жителей.

С 2017 года ведутся переговоры по прекращению вооруженного конфликта в Сирии, известные как «астанинский формат». В нем участвуют представители России, Ирана и Турции.