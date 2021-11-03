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Глава начальников штабов США заявил о формировании триполярной системы в мире

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Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил, что мировое сообщество вступает в эпоху повышенной стратегической нестабильности, в системе международных отношений теперь формируются три центра силы — Россия, Китай и США. Об этом он рассказал во время выступления на Аспенском форуме по безопасности, трансляция которого ведется на YouTube.

«Мы вступаем в мир с тремя полюсами [силы], когда Соединенные Штаты, Россия и Китай — все являются великими державами. Мы, на мой взгляд, вступаем в мир, который потенциально будет являться более нестабильным в стратегическом плане, чем, скажем, в последние 40, 50, 60 или 70 лет», — рассказал Милли.

Ранее председатель КНШ ВС США заявил, что правительство Штатов не наблюдает никаких агрессивных военных действий России рядом с границей Украины.

Накануне американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показано размещение российских военных «на границе с Украиной» — в Смоленской области.

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