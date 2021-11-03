В МИД назвали фейковыми сообщения о стягивании сил РФ к границе с Украиной

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала фейковой компанией публикации американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает силы к границе с Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы обратили внимание на информационный залп, который был выпущен по нам, на самом деле по истине в большей степени, который имел место в статьях американских медиа относительно того, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Это не был один фейк, это целая свежая фейк-кампания в американских СМИ», — подчеркнула Захарова.

Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показано размещение российских военных «на границе с Украиной» — в Смоленской области.

В сообщении издания утверждается, что подразделения, в том числе «элитная 1-я гвардейская танковая армия», в конце сентября были отправлены в район Ельни из других районов России, где они дислоцируются.

Вслед за этим бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Украина устроит России «кровавую баню» в случае начала войны.