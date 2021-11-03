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Стали известны подробности состояния Кравчука после операции на сердце

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РИА «Новости»

Первый президент Украины, глава делегации Киева в трехсторонней группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук идет на поправку после операции на сердце, пишет «Страна». Как заявил украинский журналист Дмитрий Гордон, экс-глава государства начал говорить.

«Леонид Макарович идет на поправку, он начал говорить, интересуется событиями в Украине. Дай Бог, месяца два-три — и все будет хорошо», — сказал журналист.

Операцию 87-летний Кравчук перенес еще в июне, состояние президента оценивалось как сложное — самостоятельно дышать он не мог и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что первого президента Украины отправили на реабилитацию в Германию.

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